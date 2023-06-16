حولوة الى سجن للمختطفين..قيادي في مليشيا الحوثي يرفض اخلاء نادي الأحمدي الرياضي في البيضاء

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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واصلت مليشيات إيران الحوثية في اليمن البسط على أرضية ملعب رياضي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن . وذكرت مصادر محلية أن عناصر تابعة للقيادي الإرهابي المدعو عبدالله محمد العربجي و المكنى “ابو حسين” منتحل صفة مدير أمن محافظة البيضاء، تبسط بقوة السلاح على نادي الأحمدي رافضة الخروج منه وإعادته لإدارته. وأشارت إلى أن عناصر المليشيا والقيادي الحوثي العربجي رفضوا إخلاء النادي وحولوه منذ سبع سنوات إلى سجن للمختطفين والمخفيين قسرا. ودعا عدد من الرياضيين في البيضاء، مليشيات الحوثيين لإخلاء مقر نادي الأحمدي الرياضي وإخراج عناصرهم المسلحة منه لعودة ممارسة الأنشطة الرياضية في المدينة . يذكر أن النشاط الرياضي تم تعطيله منذ ثماني سنوات بسبب احتلال وإغلاق مقر النادي والذي تسبب في عدم مشاركتهم في البطولات الرياضية المحلية