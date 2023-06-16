أمين عام الناتو ووزير دفاع أمريكا يتحدثان عن الحرب النووية.. وبوتين يوضح متى يستخدم أسلحته نائب إعلامية الإصلاح:لا قيمة لأي مشاورات بشأن المختطفين مالم تنجح أولاً في الإفراج عن «محمد قحطان» الفريق بن عزيز يعلن جاهزية قوات الجيش للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة مواطنون في تهامة.. يسنجدون بالحكومه انقاذهم من حرارة الصيف والكهرباء التجاري.. شاهد كشف حركة السفن بميناء الحديدة ..الجمعة حولوة الى سجن للمختطفين..قيادي في مليشيا الحوثي يرفض اخلاء نادي الأحمدي الرياضي في البيضاء مركز متخصص في الشئون الأمنية بواسنطن يستبعد نجاح التقارب السعودي - الإيراني تفاصيل لقاء المبعوث الأمريكي لليمن مع بن سلمان ماذا يعني خروج برشلونة من السوبر ليج …؟ لماذا يرفض ريال مدريد التعاقد مع كانسيلو ؟
واصلت مليشيات إيران الحوثية في اليمن البسط على أرضية ملعب رياضي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن . وذكرت مصادر محلية أن عناصر تابعة للقيادي الإرهابي المدعو عبدالله محمد العربجي و المكنى “ابو حسين” منتحل صفة مدير أمن محافظة البيضاء، تبسط بقوة السلاح على نادي الأحمدي رافضة الخروج منه وإعادته لإدارته. وأشارت إلى أن عناصر المليشيا والقيادي الحوثي العربجي رفضوا إخلاء النادي وحولوه منذ سبع سنوات إلى سجن للمختطفين والمخفيين قسرا. ودعا عدد من الرياضيين في البيضاء، مليشيات الحوثيين لإخلاء مقر نادي الأحمدي الرياضي وإخراج عناصرهم المسلحة منه لعودة ممارسة الأنشطة الرياضية في المدينة . يذكر أن النشاط الرياضي تم تعطيله منذ ثماني سنوات بسبب احتلال وإغلاق مقر النادي والذي تسبب في عدم مشاركتهم في البطولات الرياضية المحلية