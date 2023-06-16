تفاصيل لقاء المبعوث الأمريكي لليمن مع بن سلمان

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ مع وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، امس الخميس، "مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.



وقال خالد بن سلمان، عبر تويتر: "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، بحثنا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية".



وأضاف "استعرضنا الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ينعم من خلاله اليمن واليمنيون بالأمن والاستقرار".



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في بيان، الثلاثاء، إن ليندركينغ سيسافر إلى السعودية لـ"تعزيز الجهود القائمة لتوسيع نطا ق فوائد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة".



وأضافت: "سيجتمع المبعوث الخاص بمسؤولين يمنيين وسعوديين وشركاء دوليين لمناقشة الجهود المنسقة الرامية إلى تعزيز المحادثات الجارية".

