ماذا يعني خروج برشلونة من السوبر ليج …؟

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ورد في عدة تقارير إسبانية أن نادي برشلونة يفكر جديا في الانسحاب من بطولة السوبرليج المستحدثة و التي كان طرفا رئيسيا في إنشاءها .
و حسب ما جاء في تقرير موقع ” Vozpopuli ” فإن نادي برشلونة قرر الانسحاب من بطولة السوبرليج حتى لا يتم استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب قضية نجريرا المتهم فيها برشلونة موسم ٢٠١٦ و ٢٠١٨ .
برشلونة كان بصدد تلقي عقوبة قاسية بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا أثر قضية نجريرا الشهيرة ولكنه أراد تجنب الصدام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالخروج من مسابقة السوبر ليج نظير عدم توقيع أي عقوبة عليه وفقا لما ورد في التقرير .
وعلق أحد الصحفيين الاسبان بأن انسحاب برشلونة من السوبرليج هو اعتراف بأن النادي دفع الأموال للحكام في المواسم المذكورة و قام بالفعل برشوة لجنة التحكيم و نائبها ٱن ذاك نجريرا .
ولكن المؤكد والرسمي والمنطقي برشلونة حاليا غير مدان ولا يمكن توجيه اي اساءة للنادي مالم يصدر قرار نهائي من المحكمة المختصة .