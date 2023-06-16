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لماذا يرفض ريال مدريد التعاقد مع كانسيلو ؟

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تم عرض كانسيلو على مدريد من قبل وكيله خورخي مينديز في يناير الماضي ولايزال العرض مستمر بعد إتفاقه مع مانشستر سيتي على الرحيل هذا الصيف.

تم استبعاد الصفقة من قِبل ريال مدريد بسبب مخاوف بشأن راتبه وعمره وقيمته المستقبلية كما إن هناك تخوف من سلوكه بجانب تحفظ بيريز على التعامل مع مينديز بعد المشاكل التي حدثت أثناء رحيل رونالدو في صيف 2018 .

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