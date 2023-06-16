إتلاف حقائب أطفال تحمل شعار المثلية الجنسية في عدن تفاصيل

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن اختلافها لكميات كبيرة من حقائب اطفال مخالفة للمواصفات القياسية كونها تحمل شعار المثلية الجنسية ويمنع دخولهاللولاد.

وقال إعلام الهيئة في بيان له حصل مأرب برس على نسخه منه إن الهيئة تتعمل وفق التعميم رقم(64) للعام 2022م والمتضمن حضر دخول اي منتجات تروج للمثلية الجنسية أو تحمل رسومات او صور او شعارات او عبارات او جمل او رموز تتنافى مع تعاليم الشريعة الاسلامية والدين الحنيف وتخالف الاخلاق والآداب العامة.

كما أعلنت الهيئة برفض واتلاف 5 كراتين مكياج عيون مخالفة للمواصفات حيث مدون عليها انها ذات منشأ سعودي وهي في الاصل صينية الصنع، و6 كراتين أدوات سباكة (حنفيات) ذات جودة رديئة ومختلفة بلد المنشأ حيث مدون تركي وهو في الاصل صيني، وكمية من امواس الحلاقة مخالفة لاختلاف بلد المنشأ،و 3 كراتين أكياس فارغة لعدم وجود بلد المنشأ، ورفض واتلاف كمية من منتج ليبلات ملابس متعددة الاشكال مدون عليها انها ذات منشأ خارجي ومعدة للاستخدام محليا، و20 كرتون من منظمات الغاز مخالفة للمواصفات القياسية وذات جردة رديئة ومدون عليها انها ذات منشأ ايطالي وهي في الاصل صيني، وذلك فيه غش وخداع للمستهلك.

وفي ذات السياق قامت الهيئة برفض واتلاف 10 كراتين من منتج لهايات أطفال (كذابات) لمخالفتها المواصفات القياسية بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بتشجيع الرضاعة الطبيعية، وكمية من حلمات الرضاعات مخالفة للمواصفات لعدم وجود شهادة صحية.

وأضاف البيان، أن الهيئة قامت باتلاف 6 كراتين من منتج حنفيات بلاستيكية بيضاء وملونة مخالفة للمواصفات كونها رديئة الصنع، و 30 كرتون حلوى مصاص، و24 كرتون تمر، و كمية من الشاي الأخضر مخالفة في المواصفات القياسية في فترة الصلاحية، ورفض واتلاف 39 ميزان من الموازين الزنبركية مخالفة للمواصفات القياسية حيث ان هذا النوع من الموازين يتأثر بالحرارة والبرودة ولا يعطي قراءات صحيحة على المدى البعيد، ورفض واتلاف 23 كرتون حلوى بنكهة الفاكهة مخالفة كون المنتج على شكل سحالي وذلك مخالف لتعاليم الشريعة الاسلامية، وكمية من العاب الاطفال على شكل مكياج مخالفة لعدم وجود شارة المطابقة الخليجية عليها، ورفض واتلاف احذية لتلف المنتج نتيجة تعرضه للبلل، وكمية من مقصات الحشائش لوجود صدأ في اطراف المنتج نتيجة تعرضه للبلل، تم الاتلاف بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة. .