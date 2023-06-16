مسلح حوثي يقتل شقيقه رمياً بالرصاص المليشيات تعلن تخفيضاً جديداً لـ اسعار الوقود في مناطق سيطرتها المراكز الصيفية في المناطق المحررة ..أكثر من (100) ألف شاب وشابة اللامركزية الواسعة طريق لاستيعاب النزعات الانفصالية والطريق نحو الفيدرالية اليمنية حصيلة قتلى وجرحى مليشيا الحوثي في معارك مأرب وتعز..تفاصيل المعركة حفيظة أركان.. من هي ولماذا اختارها أردوغان لشغل منصب “محافظ البنك انطلاق جولة جديدة من مشاورات الأسرى والمعتقلين.. عضو الفريق الحكومي يحدد الهدف الذي ذهبوا من أجله واتساب يعلن عن امتيازات جديدة بخصوص إرسال رسائل الفيديو القصيرة الحوثي يصيب اتفاق ايران مع السعودية بمقتل والإنتقالي يضرب صف الشرعية من الداخل.. تقرير غربي ندوة تضامنية وقانونية بمارب تطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة حماية القطاع الخاص بأمانة العاصمة باعتبارها المركز المالي الأكبر في اليمن
أفاد مصدر حقوقي أن مسلحاً حوثياً أقدم على قتل شقيقه بعد انتقاده له لاعتدائه بوحشية على طبيب سوادني في إحدى قرى محافظة ذمار، وسط اليمن.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، إن مسلحاً حوثياً يُدعى محمد علي مقبل، أقدم على قتل شقيقه أحمد، رمياً بالرصاص.
وأضافت أن العنصر الحوثي أقدم على قتل شقيقه الذي انتقده جراء اعتدائه الوحشي على طبيب سوادني يعمل في عيادة خاصة في إحدى قرى ذمار.
وأشارت إلى أن المسلح الحوثي كان قد اعتدى على طبيب ـ سوداني الجنسية ـ بشكل وحشي أدخل على إثرها الأخير إلى العناية المركزة بعد رفضه دفع إتاوات مالية له تحت مسمى "عائد عيادات خاصة".