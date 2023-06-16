المليشيات تعلن تخفيضاً جديداً لـ اسعار الوقود في مناطق سيطرتها

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء اليوم الجمعة 16 يونيو 2023- تخفيضا جديداً لـ اسعار الوقود في مناطق سيطرتها.



وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة نقلاً عن ما يسمى بالناطق الرسمي للشركة القيادي الحوثي عصام المتوكل "أنه ‏بعد احتساب التكلفة الفعلية لسفن الوقود التي وصلت مؤخراً إلى ميناء الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية، فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح يوم غدٍ السبت تسعة آلاف ريال للدبة البنزين سعة 20 لتراً بدلا من تسعة آلاف و500 ريال وتسعة آلاف ريال للدبة الديزل سعة 20 لتراً بدلاً من 10 آلاف ريال"



وأكد أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للوقود.