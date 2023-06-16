المراكز الصيفية في المناطق المحررة ..أكثر من (100) ألف شاب وشابة

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حظيت فعاليات الأنشطة والبرامج الصيفية للعام 2023 التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة، بتفاعل وإقبال كبير من طلاب المدارس والأندية الرياضية والمبادرات الشبابية .

وتشمل الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب في المجالات العلمية والعملية والرياضية، واستغلال أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، منافسات رياضية في مختلف الألعاب ومسابقات ثقافية، ودورات تدريبية في عدد من المجالات المهنية والحرفية إلى جانب محاضرات توعوية .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد،أوضح وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، أن الوزارة بناءً على توجيهات القيادة السياسية والحكومة وفي إطار حرصها على الاستفادة من أوقات الفراغ عملت على احياء الأنشطة والبرامج الصيفية بعد توقف دام لأكثر من 8 أعوام، بمشاركة أكثر من (100) ألف شاب وشابة في مختلف المحافظات المحررة..

منوهاً بأهمية هذه الأنشطة في صقل وتنمية مواهب وقدرات الطلاب الشباب وبحجم التفاعل الذي يؤكد حاجة المجتمع إليها. وخلال الأيام الماضية، شهدت المراكز الصيفية في عدن إقامة مسابقات رياضية في كرة القدم، والشطرنج، وتنس الطاولة، وأنشطة فنية ومحاضرات توعوية، ودورات تدريبية في مجالات الإسعافات الأولية، والتطبيب، والرسم، والحياكة، والتطريز، والكوافير، فضلًا عن دروس التقوية في مواد "اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات" .

في حين نفذت في المراكز الصيفية في أبين مسابقات في الشطرنج، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم الخماسية، والجيم، ورمي الرمح، تفاعل معها المشاركون، إلى جانب محاضرات توعوية حول مخاطر الظواهر السلبية على المجتمع وكيفية محاربتها، وأهمية الوسطية والإعتدال ونشر المحبة، بالإضافة إلى مسابقات فنية ودورات تدريبية في عدد من المجالات .

وفي محافظة الحديدة، أقيمت دورة في أبجديات اللغة الانجليزية، والحاسوب، والخياطة، والتطريز، ومحو الأمية لقطاع المرأة، وبطولة في رياضة الكونغ فو بمديرية الخوخة . وفي مراكز محافظة لحج، شاركت شريحة واسعة من الشباب في عدد من المحاضرات التي حثت في مجملها على القيم والمبادئ العامة للشاب المسلم وسلوكياته وتجنب رفقاء السوء، وكذا الألعاب الرياضية في كرة القدم والكرة الطائرة والتنس والشطرنج .

وجرى في محافظة الضالع، تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الصيفية، منها مسابقات رياضية وأخرى ثقافية وفنية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المحاضرات والمواعظ التوجيهية للشباب، دعت في مجملها لتعزيز قيم المحبة والصدق والتخلي عن العادات السلبية الدخيلة على المجتمع. وفي السياق ذاته، شهدت محافظة تعز، إقامة أنشطة تعليمية وثقافية وفنية إستهدفت 10 الاف شاب وشابة، وكذا أنشطة رياضية في تنس الطاولة والشطرنج والكارتية وألعاب القوى، وأخرى فنية في الرسم والخط وتجهيز المسرح والانشاد والغناء.

في حين شهدت المراكز الصيفية بمحافظة مأرب، تنفيذ العديد من البرامج التعليمية والثقافية والرياضية ومحاضرات تهدف لتكريس الهوية اليمنية والعربية في عقول ونفوس النشء والشباب، وغرس حب الوطن وترسيخ الولاء والانتماء الوطني للثورة والجمهورية ومكتسابتها الوطنية .