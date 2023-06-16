حصيلة قتلى وجرحى مليشيا الحوثي في معارك مأرب وتعز..تفاصيل المعركة

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل وأصيب ثمانية عناصر من مليشيا الحوثي، بنيران الجيش الوطني بجبهات القتال بمحافظتي مأرب وتعز. وقالت مصادر مطلعة إن ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، قتلوا وأصيبوا خلال الأيام القليلة الماضية، بجبهات القتال جنوبي محافظة مأرب وبالجبهة الشرقية لمحافظة تعز.

وأضافت المصادر، أن من بين صرعى مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، الصريع عاصم عمران عبدالله الهمام من أبناء مديرية القفر، والصريع رعد ثابت قاسم الحنش من أبناء مديرية يريم، والصريع محمد علي أحمد فارع من أبناء مديرية الرضمة، والصريع مصطفى قايد قاسم الزنن من أبناء مديرية بعدان شرقي محافظة إب. وأشارت المصادر، إلى إصابة أربعة آخرين بجروح بالغة، حيث كانوا بمعية العناصر الأربعة التي لقيت مصرعها بنيران قوات الجيش بمحافظتي تعز ومأرب.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية لقي عدد من عناصر المليشيا من أبناء محافظة إب مصرعهم بجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز، من بينهم الصريع بشير العزي الآنسي من أبناء مديرية الظهار، والصريع عبدالملك عبدالجليل عبدالله النوعة من أبناء مديرية ذي السفال، والصريع أحمد صالح أحمد الشعراني من أبناء مديرية المشنة، والصريع حفظ الله أحمد صالح الجزيمي من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب.