انطلاق جولة جديدة من مشاورات الأسرى والمعتقلين.. عضو الفريق الحكومي يحدد الهدف الذي ذهبوا من أجله

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انطلقت اليوم الجمعة جولة مشاورات جديدة في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة اليمنية و ميليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم⁩.

عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل قال: "نأمل أن تكون هذه المشاورات ناجحة وأن يتم الإفراج عن كل المعتقلين على قاعدة (الكل مقابل الكل)".

وكتب وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل على تويتر :''جئنا لهذه الجولة ولدينا توجيهات واضحة من قيادتنا السياسية للتعامل مع هذا الملف الانساني بمسئولية والتزام كامل والمضي قدما للافراج عن الجميع على اساس الكل مقابل الكل وعلى راسهم السياسي الاستاذ محمد قحطان'' .

واضاف:''نيابة عن القيادة السياسيه للحكومة اليمنيه نتقدم بشكر الجزيل وعظيم الامتنان للحكومة الاردنيه ملكا وشعبا على ما يولونه من اهتمام بالملفات اليمنيه وتذليل كافه الصعاب وتهيئه المناخ والاجواء الايجابيه للوصول الى اتفاقات مثمرة تنعكس ايجابا على الواقع اليمني في كل المجالات .. ويعود الفضل لهم بعد الله في كل ما تم انجازه وتحقق من نجاح في التبادلات السابقة لهذا الملف الانساني الهام'' .