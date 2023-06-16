واتساب يعلن عن امتيازات جديدة بخصوص إرسال رسائل الفيديو القصيرة الحوثي يضرب اتفاق ايران مع السعودية بمقتل والإنتقالي ينخر صف الشرعية من الداخل.. تقرير غربي ندوة تضامنية وقانونية بمارب تطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة حماية القطاع الخاص بأمانة العاصمة باعتبارها المركز المالي الأكبر في اليمن مباحثات سعودية وأمريكية بشأن اليمن.. تفاصيل البركاني يشدد على ضرورة صرف رواتب الموظفين الاعلاميين بالقطاع الحكومي المجلس الانتقالي يتحدث عن معركة مصيرية قادمة ..ويوجه تشكيلاته العسكرية لرفع الجاهزية القتالية شاهد متوسط أسعار الذهب والمجوهرات في السوق اليمنية بالريال اليمني البنود الخمسة المضمنة لاتفاقية الهدنة الإنسانية في اليمن..واستفادة أحادية يوردها هذا التقرير هزة أرضية تضرب خليج عدن وهذه درجة قوتها أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة تشهد توقيع 3 اتفاقيات
القصيرة أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، عن ميزة جديدة قيد الاختبار تمكّن المستخدمين من إرسال رسائل فيديو قصيرة للآخرين، مشيرا إلى أنه يمكن إرسال رسالة مدتها لا تتجاوز 60 ثانية.
وأوضح التطبيق، وفقاً لموقع "wabetainfo" المتخصص، أن الميزة الجديدة مدعومة في النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب في أجهزة أندرويد وأجهزة آيفون.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الميزة عبر الضغط على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة، والتي تتحول بدورها إلى أيقونة تسجيل الفيديو، ثم الضغط عليها مجدداً لتسجيل الرسالة في هيئة فيديو قصير