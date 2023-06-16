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واتساب يعلن عن امتيازات جديدة بخصوص إرسال رسائل الفيديو القصيرة

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 القصيرة أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، عن ميزة جديدة قيد الاختبار تمكّن المستخدمين من إرسال رسائل فيديو قصيرة للآخرين، مشيرا إلى أنه يمكن إرسال رسالة مدتها لا تتجاوز 60 ثانية.

وأوضح التطبيق، وفقاً لموقع "wabetainfo" المتخصص، أن الميزة الجديدة مدعومة في النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب في أجهزة أندرويد وأجهزة آيفون.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الميزة عبر الضغط على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة، والتي تتحول بدورها إلى أيقونة تسجيل الفيديو، ثم الضغط عليها مجدداً لتسجيل الرسالة في هيئة فيديو قصير

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