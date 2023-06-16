مباحثات سعودية وأمريكية بشأن اليمن.. تفاصيل

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الدفاع السعودي ، الأمير خالد بن سلمان، الخميس15يونيو حزيران ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في الرياض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

واستعرض اللقاء الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، ومدير مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، فيما حضره من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة دينسون أوفوت، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن أنغار تانجبورن.