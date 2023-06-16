البركاني يشدد على ضرورة صرف رواتب الموظفين الاعلاميين بالقطاع الحكومي

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 271

شدد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني على أهمية معالجة أوضاع الموظفين الاعلاميين الحكوميين وصرف مرتباتهم بشكل عاجل .

وقال البركاني في لقائه الخميس 15/يونيو حزيران بعدد من الإعلاميين من وسائل الإعلام الرسمية سنعمل فورا بالتواصل مع الحكومة لإيجاد الحلول وسرعة حل مشكلات الإعلاميين لأنهم أكثر من يعاني بالفعل، كما أن حل مشكلات رواتبهم ليست صعبة نظرا لتواضع إجمالي ما يتقاضونه مشددا على منح الإعلاميين رواتب تغطي احتياجاتهم، والعمل على توفير ذلك بأي طريقة.

ووعد رئيس مجلس النواب بالجلوس مع رئيس الحكومة ومناقشة فصل كشوفات الإعلاميين وانتظام رواتبهم، ورفع حدها الأدنى ليغطي الاحتياج المعيشي .

وفي اللقاء طالب الإعلاميون الحاضرون على تحول الوعود إلى نتائج والأقوال إلى أفعال، وأن انتظام الراتب رأس كل شهر ورفع حده الأدنى واعتماد الزملاء العاملين فعليا في المؤسسات وصرف المتأخرات تمثل أقل القليل لرفع هذه المعاناة المستمرة منذ عدة سنوات، وأن حلول إشكالات السكن والمواصلات وسواها تعد واجبا على طاولة الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها كإعلاميين.

وكان الشيخ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب ووزير الدولة السابق قد أكد في اللقاء بأن المشكلة ناجمة عن ضعف شعور بالمسؤولية لأن الإعلام جبهة في المعركة الوطنية الراهنة، وليس مقبولا التعلل بالخزينة لأن رواتب الإعلاميين متواضعة، ومطالبهم محصورة في أمان القوت الضروري فقط، وشدد بأن على الحكومة إيجاد الحلول حتى بالإقتراض إن لزم الأمر، وأضاف الإعلام مثله مثل القوات المسلحة وما يتعرض له منسوبوه في المؤسسات الرسمية يمثل إهانة للجميع.

تجدر الإشارة إلى ان وزارة الخدمة والمالية لم تصرف مرتبات عدد من فروع المؤسسات الاعلامية للإعلاميين العاملين في محافظة الحديدة على المستوى المحلي بالمناطق المحررة في كل من وكالة سبأ وصحيفة الثورة وإذاعة الحديدة في الوقت الذي تقوم بصرف مرتبات اعلام محافظة الحديدة و بعض من موظفي اذاعة الحديدة في مناطق سيطرة الحوثيين.