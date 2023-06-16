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شاهد متوسط أسعار الذهب والمجوهرات في السوق اليمنية بالريال اليمني

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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الجرام عيار 21:

عدن: شراء: 73,500 ريال بـيع: 79,000 ريال

صنعاء: شراء: 29,000 ريال بيع: 31,000 ريال أسعار كسر الذهب غير ثابتة وتعتمد على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

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