البركاني يشدد على ضرورة صرف رواتب الموظفين الاعلاميين بالقطاع الحكومي المجلس الانتقالي يتحدث عن معركة مصيرية قادمة ..ويوجه تشكيلاته العسكرية لرفع الجاهزية القتالية شاهد متوسط أسعار الذهب والمجوهرات في السوق اليمنية بالريال اليمني البنود الخمسة المضمنة لاتفاقية الهدنة الإنسانية في اليمن..واستفادة أحادية يوردها هذا التقرير هزة أرضية تضرب خليج عدن وهذه درجة قوتها أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة تشهد توقيع 3 اتفاقيات صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول موقع استخباراتي يكشف عن اسم سفير محتمَل للقاهرة في تركيا.. سيصدر مرسوم تعيينه خلال أيام مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل
الجرام عيار 21:
عدن: شراء: 73,500 ريال بـيع: 79,000 ريال
صنعاء: شراء: 29,000 ريال بيع: 31,000 ريال أسعار كسر الذهب غير ثابتة وتعتمد على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.