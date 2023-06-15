هزة أرضية تضرب خليج عدن وهذه درجة قوتها

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وقعت هزة أرضية مساء اليوم الخميس 15/يونيو حزيران بقوة 4.9 على مقياس ريختر

في خليج عدن، وفق خبراء الأرصاد. وكشفت مراكز الرصد الزلزالي وقوع الهزة على مسافة تبعد 230 كيلومتر جنوب غرب سواحل مدينة المكلا وعلى عمق 12 كيلومترا.