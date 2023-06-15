البركاني يشدد على ضرورة صرف رواتب الموظفين الاعلاميين بالقطاع الحكومي المجلس الانتقالي يتحدث عن معركة مصيرية قادمة ..ويوجه تشكيلاته العسكرية لرفع الجاهزية القتالية شاهد متوسط أسعار الذهب والمجوهرات في السوق اليمنية بالريال اليمني البنود الخمسة المضمنة لاتفاقية الهدنة الإنسانية في اليمن..واستفادة أحادية يوردها هذا التقرير هزة أرضية تضرب خليج عدن وهذه درجة قوتها أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة تشهد توقيع 3 اتفاقيات صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول موقع استخباراتي يكشف عن اسم سفير محتمَل للقاهرة في تركيا.. سيصدر مرسوم تعيينه خلال أيام مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل
يواجه نادي ليفربول خطر الحرمان من خدمات هدافه محمد صلاح في عدة مباريات في الموسم الجديد، بسبب التزام النجم المصري بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.
وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بفوزه أمس الأربعاء على نظيره الغيني 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.
ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.
ومن المرجح أن تتسبب إقامة البطولة في هذا التوقيت في مشاكل لليفربول، الذي سيحرم من خدمات نجمه الأول صلاح.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فمن المرجح أن يغيب صلاح بسبب التزمه مع منتخب مصر في كأس إفريقيا، عن مواجهات ليفربول ضد بورنموث (13 يناير)، وتشيلسي (31 يناير) وأرسنال (3 فبراير) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وإذا وصل منتخب مصر إلى المراحل الأخيرة من البطولة القارية، فقد يغيب صلاح أيضا عن مباراتي بيرنلي وبرنتفورد في منتصف فبراير.