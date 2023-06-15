صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول موقع استخباراتي يكشف عن اسم سفير محتمَل للقاهرة في تركيا.. سيصدر مرسوم تعيينه خلال أيام مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل اختتام فعاليات وأنشطة المخيمات والمراكز الصيفية لمحافظة المحويت الاتحاد الدولي للصحفيين يخاطب السلطات اليمنية : يجب إلغاء أوامر التوقيف الفظيعة فورا ونرفض إستخدام القضاء لإرهاب الصحفيين وإسكات صوتهم آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن وكيل قطاع الحج والعمرة يكشف عن وصول قرابة 60% من إجمالي حجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة الحكومة تضع شرطا يتعلق بالسياسي اليمني المختطف محمد قحطان بيان تطميني وعاجل من وزارة الأوقاف بخصوص تأشيرات موسم الحج الحالي
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة المنورة، بعد غد السبت، مشيراً إلى أن ذلك جاء بتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وقال «الإرياني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب اخوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تدشن الخطوط الجوية اليمنية يوم السبت القادم الموافق 17 يونيو، أولى رحلاتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م».
وأضاف: «بالرغم من صعوبة الاوضاع وما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من اجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم، الدكتور رشاد محمد العليمي جهوداً حثيثة على مختلف الصعد لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، سواء القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الانقلاب».