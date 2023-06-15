مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة المنورة، بعد غد السبت، مشيراً إلى أن ذلك جاء بتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقال «الإرياني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب اخوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تدشن الخطوط الجوية اليمنية يوم السبت القادم الموافق 17 يونيو، أولى رحلاتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م».

وأضاف: «بالرغم من صعوبة الاوضاع وما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من اجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم، الدكتور رشاد محمد العليمي جهوداً حثيثة على مختلف الصعد لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، سواء القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الانقلاب».