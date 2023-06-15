آخر الاخبار

صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول موقع استخباراتي يكشف عن اسم سفير محتمَل للقاهرة في تركيا.. سيصدر مرسوم تعيينه خلال أيام مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل اختتام فعاليات وأنشطة المخيمات والمراكز الصيفية لمحافظة المحويت الاتحاد الدولي للصحفيين يخاطب السلطات اليمنية : يجب إلغاء أوامر التوقيف الفظيعة فورا ونرفض إستخدام القضاء لإرهاب الصحفيين وإسكات صوتهم آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن وكيل قطاع الحج والعمرة يكشف عن وصول قرابة 60% من إجمالي حجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة الحكومة تضع شرطا يتعلق بالسياسي اليمني المختطف محمد قحطان بيان تطميني وعاجل من وزارة الأوقاف بخصوص تأشيرات موسم الحج الحالي

الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 233
أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، بأن مشروع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لن يستمر طويلاً،  وأن الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال القوات المسلحة، كفيلة بإنهاء الانقلاب، وتحرير كل شبر يخضع لسيطرة الميليشيات في القريب العاجل.    جاء ذلك خلال تفقده امس الأربعاء، أبطال اللواء الثاني حماية رئاسية، في معسكر الرويك التدريبي بمحافظة مأرب. واطلع رئيس الأركان، خلال الزيارة، على جاهزية أبطال اللواء.. مشيدا بمعنوياتهم العالية، وحثهم على المزيد من اليقظة والاستعداد، لتنفيذ المهام العسكرية المنوطة بهم بكفاءة واقتدار، مشددا على أهمية التدريب والتأهيل المستمر حسب ماذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.
إقراء أيضاً
مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء
اختتام فعاليات وأنشطة المخيمات والمراكز الصيفية لمحافظة المحويت
الاتحاد الدولي للصحفيين يخاطب السلطات اليمنية : يجب إلغاء أوامر التوقيف الفظيع
آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن
وكيل قطاع الحج والعمرة يكشف عن وصول قرابة 60% من إجمالي حجاج اليمن إلى الأراضي
الحكومة تضع شرطا يتعلق بالسياسي اليمني المختطف محمد قحطان
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول