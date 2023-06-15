الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 233

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، بأن مشروع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لن يستمر طويلاً، وأن الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال القوات المسلحة، كفيلة بإنهاء الانقلاب، وتحرير كل شبر يخضع لسيطرة الميليشيات في القريب العاجل. جاء ذلك خلال تفقده امس الأربعاء، أبطال اللواء الثاني حماية رئاسية، في معسكر الرويك التدريبي بمحافظة مأرب. واطلع رئيس الأركان، خلال الزيارة، على جاهزية أبطال اللواء.. مشيدا بمعنوياتهم العالية، وحثهم على المزيد من اليقظة والاستعداد، لتنفيذ المهام العسكرية المنوطة بهم بكفاءة واقتدار، مشددا على أهمية التدريب والتأهيل المستمر حسب ماذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.