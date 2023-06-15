صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول موقع استخباراتي يكشف عن اسم سفير محتمَل للقاهرة في تركيا.. سيصدر مرسوم تعيينه خلال أيام مسؤول حكومي يكشف موعد تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة الفريق بن عزيز:الإرادة الجمهورية الصلبة لأبطال الجيش كفيلة بإنهاء الانقلاب في القريب العاجل اختتام فعاليات وأنشطة المخيمات والمراكز الصيفية لمحافظة المحويت الاتحاد الدولي للصحفيين يخاطب السلطات اليمنية : يجب إلغاء أوامر التوقيف الفظيعة فورا ونرفض إستخدام القضاء لإرهاب الصحفيين وإسكات صوتهم آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن وكيل قطاع الحج والعمرة يكشف عن وصول قرابة 60% من إجمالي حجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة الحكومة تضع شرطا يتعلق بالسياسي اليمني المختطف محمد قحطان بيان تطميني وعاجل من وزارة الأوقاف بخصوص تأشيرات موسم الحج الحالي