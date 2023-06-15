بدعم من البرنامج السعودي.. إجراء أول عملية غسيل كلى لطفلة الثلاث سنوات في مستشفى الغيضة بمحافظة المهرة

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نجحت أول عملية لغسيل الكلى البروتيني لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في محافظة المهرة، والتي أجريت في مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة المركزي بالمهرة، بجهود وتظافر طاقم العناية المركزة متمثلاً بالدكتور هاني ميسره أخصائي الأطفال والطاقم التمريضي للعناية، وطاقم غسيل الكلى ممثلاً بمدير مركز الغسيل خالد سعيد عطيه ود. محمد باحارثه الطبيب في مركز غسيل الكلى والطاقم التمريضي للغسيل، حيث تعتبر هذه أول عملية غسيل بروتيني «الاستصفاء البروتيني» تُجرى للأطفال في محافظة المهرة، وذلك بعد رفض الحالة في عدة محافظات يمنية.

ويأتي هذا النجاح الطبي عقب مشروعين طبيين أقيما بدعم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهما: مشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة وتجهيزه بـعدد 83 جهازاً ومعدة وأداة طبية، ومشروع إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة بمساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، حيث تشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، وعدد 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

وأكد مدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن محمد بلحاف أن طاقم قسم غسيل الكلى وطاقم العناية المركزة قاما بتنفيذ أول عملية غسيل كلى البرتوني (الاستصفاء البرتوني) للطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات وتعاني من الفشل الكلوي، مشيراً إلى أن جهود الفريقين تظافرت في إنقاذ الطفلة، وتمكن الفريقان من إجراء العملية بنجاح وهي أول عملية غسيل البرتوني للاطفال بمحافظة المهرة.

كما أوضح بلحاف الى أنه تم رفض الحالة في محافظة حضرموت في سيئون وكذلك المكلا، وبفضل الله وتظافر جهود الأطباء بمستشفى الغيضة الذين عملوا كفريق واحد تمت العملية بنجاح كبير وباهر، مشيداً بكافة العاملين والأطباء في أقسام غسيل الكلى والعناية وأخصائي الاطفال وجميع العاملين الصحيين الذين ساهموا وشاركوا في إنجاح العملية ولأول مرة بمستشفى الغيضة بالمهرة .

ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعماً لهذا القطاع الهام تمثل في 34 مشروع ومبادرة تنموية في 8 محافظات مستفيدة، وقدم الدعم لـ 26 منشأة طبية، ووفر 17 عربة إسعاف، كما قدم 52.730 دواء وأداة طبية، و43.601 جهاز ومعدة طبية.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة على مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب في محافظة عدن، للمساهمة في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم، وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سرير.

وشهد التشغيل التجريبي لمستشفى عدن العام ومركز القلب تسجيل 86,860 مراجع للمستشفى ومركز القلب منذ بدء التشغيل، كما بلغ إجمالي مراجعي قسم المختبر 92,054، فيما بلغ إجمالي مراجعي قسم الأشعة 23,054، وكذلك إجراء 436 عملية قسطرة، و56 عملية قلب مفتوح، فيما بلغ إجمالي المنومين في مركز القلب 516 وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2023م، كما للمستشفى أهمية بالغة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وماجاورها. وتشمل العيادات في المستشفى على عيادة العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، وعيادة الأسنان، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وعيادة العظام، وعيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي، إضافة إلى مركز القلب والمختبر والصيدلية.

وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، الذي يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر، ويعد المشروع من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، حيث يشمل المشروع بناء مستشفى تعليمي متكامل بسعة 110 أسرة.

وتبلغ مساحة مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة مليون متر مربع، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات، كما تضمنت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

كما تشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الصحي مشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن؛ تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها 62 جهازاً ومعدة.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج الداعمة لقطاع الصحة على مشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي في سقطرى المجهّز بـ 49 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى توفير 30 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّزَ بـ 83 جهازا ومعدة وأدوات طبية.

ووفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي في محافظات مأرب وسقطرى وحضرموت وحجة والجوف. وأسهمت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وحسّنت من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين اليمنيين، ووفرت ما يحتاجه القطاع الصحي تعزيزاً لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية. وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 229 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.