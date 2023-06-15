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آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:

 

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار              527

بيع الدولار                  532

شراء السعودي            140.20

بيع السعودي               140.50

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1361

بيع الدولار                 1370

شراء السعودي             360

بيع السعودي                362

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