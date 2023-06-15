آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 527

بيع الدولار 532

شراء السعودي 140.20

بيع السعودي 140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1361

بيع الدولار 1370

شراء السعودي 360

بيع السعودي 362