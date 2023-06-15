آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 527
بيع الدولار 532
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1361
بيع الدولار 1370
شراء السعودي 360
بيع السعودي 362