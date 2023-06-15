آخر تحديث بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن وكيل قطاع الحج والعمرة يكشف عن وصول قرابة 60% من إجمالي حجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة الحكومة تضع شرطا يتعلق بالسياسي اليمني المختطف محمد قحطان بيان تطميني وعاجل من وزارة الأوقاف بخصوص تأشيرات موسم الحج الحالي الإمارات تؤكد للحكومة الشرعية انها ستواصل دعمها لليمن فوز عريض لمنتخب اليمن يستهل به مشواره في نهائيات كأس آسيا للناشئين زيادة كبيرة ومفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية خبر سار من غوغل.. أداة تساعدك بتشخيص الأمراض الجلدية غوغل تجعل تطبيق Meet الشهير أكثر أمانا مع ميزة جديدة تفاصيل اتفاق تاريخي مع بابوا غينيا يجعل واشنطن تقترب من تطويق الصين
بمووايل الترحيب والرقصات الشعبية استقبل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، أفواجًا جديدة من حجاج بلادنا التي تتوافد إلى الأراضي المقدسة.
وأكد الدكتور مختار الرباش عبور ثلاثة عشر ألف حاجاً حتى يوم أمس ٢٤ ذي القعدة، منهم ٢٥٥٨ حاجاً جواً.
يشار الى ان اجمالي حصة اليمن من عدد الحجاج في هذا العام تبلغ 24 ألفا و255 حاجا.
وأوضح الوكيل خلال استقباله اليوم في مكة المكرمة، أفواجًا من الحجاج الذين وصلوا مكة المكرمة، أن عملية التفويج تسير وفق ما هو مخطط له من قبل الوزارة، .
ويتولى التفويج لجان متخصصة في منفذ الوديعة البري، ومطاري جدة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مشتركة مع القطاعات الرسمية والخاصة في عدن.
وأشار وكيل قطاع الحج والعمرة إلى أن إجراءات التفويج وكافة ترتيبات الحج تأتي بإشراف مباشر من معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، والقيادة السياسية.
وثمن الوكيل الرباش كافة التسهيلات التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد لإنجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.