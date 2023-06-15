الحكومة تضع شرطا يتعلق بالسياسي اليمني المختطف محمد قحطان

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس اللجنة الإشرافية الحكومية المكلفة بالتفاوض في ملف الأسرى مع ميليشيا الحوثي، هادي هيج، إن تعنت الحوثي ضد السياسي قحطان فاق التوقعات.

وأوضح في تغريدة على تويتر أن الميليشيا لم يسمح بزيارة أسرة السياسي قحطان له، وهو المختطف والمخفي قسرا في سجونها منذ ثمان سنوات.

وأكد هيج أن الجانب الحكومي "لن يقبل بنتائج أي مشاورات أو مفاوضات قبل أن يكون السياسي قحطان حرا طليقا بكامل حريته".

يأتي تصريح هيج قبيل يومين من جولة مشاورات جديدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان ستبدأ الجمعة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي، وفقا لما ذكره عضو الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان.