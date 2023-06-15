بيان تطميني وعاجل من وزارة الأوقاف بخصوص تأشيرات موسم الحج الحالي

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مأرب

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طمئنت وزارة الأوقاف والإرشاد-قطاع الحج والعمرة- حجاج بيت الله الحرام خاصة اولئك الذين سجلوا في المنشآت المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هجرية، بأن عملية إصدار التأشيرات قد اكتملت اليوم.

الى ذلك قال المشرف العام على المسار الإلكتروني بقطاع الحج والعمرة د. معين عثمان بأن جميع تاشيرات حجاج اليمن برا وجوا قد صدرت وأن أفواج الحجاج تتحرك وفق جداول الرحلات المحددة لها مسبقا عبر المنافذ الجوية والبرية.

وثمَّن المشرف العام على المسار جهود ومتابعة معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، وسعادة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور مختار بن الخضر الرباش نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن والأستاذ أحمد السعدي مساعد نائب القنصل اليمني لشؤون الحج والعمرة.

كما قدم الشكر والتقدير لمعالي وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة ونائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، وسعادة وكيل التعاون الدولي د. الحسن المناخرة، ومدير عام مكاتب شؤون الحج د. بدر السلمي، ومشرف عام المسارات الالكترونية المهندس فريد مندر على التسهيلات الكبيرة المقدمة في جميع المراحل لإنجاح موسم حج لهذا العام ١٤٤٤هجرية.