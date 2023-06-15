الإمارات تؤكد للحكومة الشرعية انها ستواصل دعمها لليمن

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أكدت دولة الإمارات مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
جرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات في اليمن وأهمية التحركات المستمرة لإحلال السلام في اليمن وجهود الحكومة للتعاطي مع التحديات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وفق سبأ.
وأطلع رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات على مجمل الأوضاع المستجدة والعوائق وأهمية استمرار الدعم الإنساني والتنموي.
وجدد الشيخ منصور بن زايد، التأكيد على مواصلة دولة الإمارات دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره.