فوز عريض لمنتخب اليمن يستهل به مشواره في نهائيات كأس آسيا للناشئين

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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حصد المنتخب اليمني للناشئين اول ثلاث نقاط في بطولة كأس آسيا تحت سن 17عام بفوزه الكبير والمستحق على منتخب ماليزيا بأربعة اهداف دون رد.

وسجل للمنتخب اليمني عبدالرحمن الخضر د20 وعادل عباس30 وانور الطريقي من ركلة جزاء د 47 فيما سجل الهدف الرابع لليمن المدافع الماليزي في مرماه بعد تسديدة قوية من اللاعب اليمني الحمبصي د 88.

ويلعب المنتخب اليمني مباراته القادمة يوم الأحد امام منتخب لاوس الساعة 1 ظهرا.

وسيطر المنتخب اليمني اغلب اوقات المباراة واضاع اللاعبون فرص محققة.

ويسعى منتخب اليمن للناشئين لتكرار انجاز 2002 بالوصول للمباراة النهائية والتأهل لكأس العالم في البيرو.