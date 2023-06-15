منتخبنا الوطني يخسر مباراته الأولى أمام نظيره العماني بهذه النتيجة السلبية محكمة حوثية تصدر أربعة أحكام بحق (116) من قيادات الحكومة الشرعية والتحالف العربي.. مصر تقلب الطاولة على غينيا بثنائية وتبلغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روس هذا المرض الخطير يصيب عشرات المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء ..تفاصيل مسؤول حكومي يكشف عن جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والمليشيات - تفاصيل تقرير حقوقي يعري مليشيات الحوثي ومسيرتها القرآنية وانتهاكها للمساجد خلال (8)سنوات مصرع اثنين من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء تفاصيل الحادثة صدور أحكام حوثية جديدة بإعدام ومصادرة ممتلكات 116 شخصاً من قيادات الشرعية (5)رحلات جوية تغادر مطار عدن الدولي غدا الخميس إلى هذه الدول
خسر المنتخب الوطني الأولمبي مساء الأربعاء، مباراته الأولى أمام نظيره العماني بنتيجة (3-0) في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما. الهدف الأول للمنتخب العماني كان عكسيا في الدقيقة 7، فيما سجل الهدف الثاني ناصر الرواحي من ركلة جزاء في الدقيقة 53، والهدف الثالث جاء عن طريق أسامة الهدابي في الدقيقة 92.
وبهذه النتيجة تأهل العماني الأولمبي إلى الدور نصف النهائي للبطولة، إذ سبق له الفوز على لبنان في المباراة الأولى بنتيجة (1-0).
وتشارك في البطولة 8 منتخبات من غرب آسيا، هي: العراق ولبنان وسوريا والأردن واليمن والإمارات وفلسطين، إضافة إلى سلطنة عمان، فيما يلعب المنتخب الإيراني كضيف شرف. ويقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، يتأهل منه بطل كل مجموعة إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان مباشرة إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.