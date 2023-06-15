منتخبنا الوطني يخسر مباراته الأولى أمام نظيره العماني بهذه النتيجة السلبية

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خسر المنتخب الوطني الأولمبي مساء الأربعاء، مباراته الأولى أمام نظيره العماني بنتيجة (3-0) في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما. الهدف الأول للمنتخب العماني كان عكسيا في الدقيقة 7، فيما سجل الهدف الثاني ناصر الرواحي من ركلة جزاء في الدقيقة 53، والهدف الثالث جاء عن طريق أسامة الهدابي في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة تأهل العماني الأولمبي إلى الدور نصف النهائي للبطولة، إذ سبق له الفوز على لبنان في المباراة الأولى بنتيجة (1-0).

وتشارك في البطولة 8 منتخبات من غرب آسيا، هي: العراق ولبنان وسوريا والأردن واليمن والإمارات وفلسطين، إضافة إلى سلطنة عمان، فيما يلعب المنتخب الإيراني كضيف شرف. ويقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، يتأهل منه بطل كل مجموعة إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان مباشرة إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.