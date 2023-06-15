محكمة حوثية تصدر أربعة أحكام بحق (116) من قيادات الحكومة الشرعية والتحالف العربي..

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اصدرت محكمة حوثية في صنعاء ، الأربعاء14يونيو حزيران ، بإعدام ومصادرة ممتلكات لأكثر من مائة شخص من معارضي الجماعة، من قيادات الحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة "سبأ" النسخةالحوثية، إن المحكمة العسكرية بصنعاء ـ الخاضعة للحوثيين ـ أصدرت الأربعاء أربعة أحكام بحق (116) ممن أسمتهم بـ "المجرمين والخونة والعملاء". وأضافت أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في القضية رقم 57 لسنة 1443 هـ بحق (60) شخصا، والقضية رقم 25 لسنة 1443 هـ بحق (12) شخصا، كما أصدرت حكمها في القضية رقم 30 لسنة 1443 هـ بحق (6) من قيادات دول "العدوان حسب قولها" و(4) من "الخونة والعملاء" المحليين في جريمة استهداف جناح الفروسية في الكلية الحربية بصنعاء والتي سقط فيها قتلى وجرحى من العاملين فيه كما أدت إلى قتل وجرح عدد من الخيول العربية.
كما أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في القضية رقم 6 لعام 1444 هـ بحق (34) شخصا من قيادات الحكومة الشرعية.
وقضى منطوق تلك الأحكام بـ "الإعدام ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج". ولم تذكر الجماعة أسماء المشمولين بالحكم أو مزيدا من التفاصيل.