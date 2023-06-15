مصر تقلب الطاولة على غينيا بثنائية وتبلغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023

الخميس 15 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 224

صعد منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب غينيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمنافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي حقق انتصاره الرابع في المجموعة والثالث على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتربع على القمة منفردا ويصعد رسميا للمرة الـ26 لنهائيات البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، توقف رصيد منتخب غينيا، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بالجولة ذاتها بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب مالاوي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخبا إثيوبيا ومالاوي المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وبادر المنتخب الغيني بالتسجيل عن طريق سيرهو جيراسي في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل محمود حسن تريزيجيه لمنتخب مصر في الدقيقة 42، من صناعة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 79، بعد تمريرة حاسمة من تريزيجيه، ليحتفل بإتمام عملية شرائه لصفوف نانت الفرنسي على أفضل وجه.

وقضى مصطفى محمد الموسم المنقضي على سبيل الإعارة لنانت قادما من جالطة سراي، قبل أن يقرر الفريق الفرنسي، اليوم، تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب بصورة نهائية.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لمنتخب مصر على نظيره الغيني، بعدما سبق لمنتخب (الفراعنة) الفوز 1 / صفر على المنتخب الملقب بـ(الأفيال الوطنية) في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة في حزيران/يونيو من العام الماضي.

يُذكر أن المباراة أقيمت على ملعب (مراكش الكبير) بالمغرب، بسبب عدم مطابقة ملعب منتخب غينيا للشروط والمواصفات الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)