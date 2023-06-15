محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روس

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أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.
وقال جونسون لقناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى حوالي ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".
وبحسب الخبير، فإن محاولات القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل، بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات.
بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية المقدار اللازم من المدفعية الذاتية الحركة وأنظمة الدفاع الجوي لمثل هذه الهجمات وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح بوتين: "إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية