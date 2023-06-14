هذا المرض الخطير يصيب عشرات المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء ..تفاصيل

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أصيب عشرات من المعتقلين في السجن المركزي، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بداء السل الرئوي، في ظل الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون بالسجن من قِبل المليشيا.
وقال الصحفي المفرج عنه من سجون المليشيات، حارث حميد، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إنه تلقى اتصالاً من أحد المعتقلين ليخبره بإصابته بداء السل الرئوي في السجن المركزي الذي يشرف عليه القيادي الحوثي "عبد القادر المرتضى"، مؤكداً رفض المليشيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المختطفين والأسرى من هذا الوباء.
وأشار إلى وفاة العشرات من الحالات المصابة بداء السل الرئوي؛ بسبب الإهمال الطبي، في ظل تكتم مليشيا الحوثي.
وتصادر مليشيا الحوثي المستلزمات الصحية وأدوات النظافة الشخصية التي تقدمها المنظمات للسجناء في المعتقلات طوال السنوات الماضية، وتتعمد تكديسهم في سجون غير متوافقة مع الشروط الصحية، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية مثل الجرب والأوبئة مثل السل وكوفيد 19.