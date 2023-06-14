مسؤول حكومي يكشف عن جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والمليشيات - تفاصيل

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كشف المتحدث باسم فريق مفاوضات الأسرى والمختطفين الحكومية وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل عن جولة مشاورات ستنطلق الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية، برعاية من الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن فضائل بالقول:«ستنطلق لمدة ثلاثة أيام ابتداء من بعد غد (الجمعة) مشاورات في الأردن حول إطلاق بقية المختطفين على رأسهم السياسي المشمول بالقرار 2216 محمد قحطان».
مضيفاً: توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تؤكد على ضرورة إطلاق المختطفين والأسرى كافة وعودتهم إلى أسرهم بأسرع وقت، ونأمل أن تنجح المفاوضات بإطلاقهم قبل العيد.وأشار إلى أن الفريق الحكومي المفاوض لن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنجاح المشاورات وإطلاق الأسرى والمختطفين كافة، وهي مهمة إنسانية ووطنية.
ولفت إلى أن إطلاق الأسرى والمختطفين هي الخطوة الأولى لتحقيق السلام الدائم والشامل الذي تنشهده الحكومة اليمنية وتسعى له منذ الانقلاب، مشدداً على ضرورة «إطلاق الكل مقابل الكل»، كون ملف المختطفين والأسرى إنساني بحت ويمس الأسر اليمنية بشكل مباشر.