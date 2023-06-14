تقرير حقوقي يعري مليشيات الحوثي ومسيرتها القرآنية وانتهاكها للمساجد خلال (8)سنوات

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، آلاف الانتهاكات خلال ثماني سنوات بحق المساجد، ودور العبادة، في عديد مناطق واقعة تحت سيطرتها.

وقال التقرير ، الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ،إنه وثق 3 آلاف و370 واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيا الحوثية خلال الفترة من 1 يناير 2015م حتى 30 أبريل 2022م بحق المساجد، دور القرآن الكريم.

ولفتت الشبكة في تقريرها الذي حمل عنوان: “ميليشيا الحوثي: حرب على المساجد ودور القرآن الكريم” إلى أن الانتهاكات طالت المساجد ودور العبادة في نحو 14 محافظة يمنية.

وأشارت إلى قيام المليشيا بوضع الحوثية بقتل (109) من خطباء وأئمة المساجد ومصلين، منها (62) حالة قتل جراء الإطلاق المباشر و(17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي و(19) حالة قتل نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب و(11) حالة قتل جراء الطعن. وبحسب التقرير فقد وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (132) حالة إصابة طالت الأئمة، وخطباء المساجد والمصلين، من قبل المليشيا الحوثية. ووثق التقرير (376) حالة اختطاف من الأئمة وخطباء المساجد والمصلين قامت بها المليشيا الحوثية و(52) حالة تعذيب جسدي ونفسي للخطباء، وأئمة المساجد والمصلين، منها (6) حالات تعذيب حتى الموت داخل المعتقلات.

وأشار إلى أن محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، تصدرت قائمة الانتهاكات الحوثية بحق المساجد، والخطباء.

ولفت إلى تحويل المئات من المساجد ودور القرآن من قبل المليشيا الحوثية إلى أماكن لتناول القات والرقص والبرع في انتهاك واضح وصريح للمساجد، بحسب ما وصف التقرير. وقال إن جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران “لم تقتصر على تفجير دور العبادة بل امتدت في ملاحقة خطباء الجوامع وممارسة الحصار على جوامع أخرى في قطع المياه والكهرباء عنها