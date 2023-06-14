مصرع اثنين من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء تفاصيل الحادثة

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 613

أقرت مليشيات الحوثي الإرهابية بمصرع إثنين من عناصرها، في جهاز الأمن والمخابرات، أثناء تبادل إطلاق النار مع مالك محل صرافة بمنطقة “جدر” شمالي العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية إن إثنين من عناصر الأمن والمخابرات التابعة لها، قتلا أثناء تنفيذهما مداهمة ونهب لمحلات عطيفة للصرافة بدعوى عدم الترخيص للعمل .

وكان السبت الماضي قد قتل صاحب محل صرافة يدعى صدام حسين عطيفة مالك صرافة “عطيفة”، أمام أسرته وأطفاله في منطقة “جدر” بالعاصمة صنعاء.على يد العصابة الحوثية . فيما نددت منظمات حقوقية بجريمة الاعتداء الحوثية واعتبرتها عملية تصفية ميدانية لعطيفة أمام أسرته .

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على حسابها في “تويتر” أن عناصر حوثية على متن طقمين، أغلقت محل الصرافة التابع لعطيفة بالقوة، واعتدت عليه قبل أن تقوم بتصفيته بين أطفاله، مشيرة الى، أن عناصر حاولت ابتزاز الضحية مسبقاً بدفع اتاوات غير رسمية حيث كان القتيل عطيفة في حالة دفاع عن نفسه وماله .