مصر تقلب الطاولة على غينيا بثنائية وتبلغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روس هذا المرض الخطير يصيب عشرات المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء ..تفاصيل مسؤول حكومي يكشف عن جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والمليشيات - تفاصيل تقرير حقوقي يعري مليشيات الحوثي ومسيرتها القرآنية وانتهاكها للمساجد خلال (8)سنوات مصرع اثنين من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء تفاصيل الحادثة صدور أحكام حوثية جديدة بإعدام ومصادرة ممتلكات 116 شخصاً من قيادات الشرعية (5)رحلات جوية تغادر مطار عدن الدولي غدا الخميس إلى هذه الدول شاهد..رؤية أبناء تهامة للحل السياسي في اليمن سلمت للسفير الهولندي المبعوث الأممي:اليمن غارق بالحرب والسلام لا يزال "طويلا وصعبا"
أقرت مليشيات الحوثي الإرهابية بمصرع إثنين من عناصرها، في جهاز الأمن والمخابرات، أثناء تبادل إطلاق النار مع مالك محل صرافة بمنطقة “جدر” شمالي العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية إن إثنين من عناصر الأمن والمخابرات التابعة لها، قتلا أثناء تنفيذهما مداهمة ونهب لمحلات عطيفة للصرافة بدعوى عدم الترخيص للعمل .
وكان السبت الماضي قد قتل صاحب محل صرافة يدعى صدام حسين عطيفة مالك صرافة “عطيفة”، أمام أسرته وأطفاله في منطقة “جدر” بالعاصمة صنعاء.على يد العصابة الحوثية . فيما نددت منظمات حقوقية بجريمة الاعتداء الحوثية واعتبرتها عملية تصفية ميدانية لعطيفة أمام أسرته .
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على حسابها في “تويتر” أن عناصر حوثية على متن طقمين، أغلقت محل الصرافة التابع لعطيفة بالقوة، واعتدت عليه قبل أن تقوم بتصفيته بين أطفاله، مشيرة الى، أن عناصر حاولت ابتزاز الضحية مسبقاً بدفع اتاوات غير رسمية حيث كان القتيل عطيفة في حالة دفاع عن نفسه وماله .