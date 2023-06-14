صدور أحكام حوثية جديدة بإعدام ومصادرة ممتلكات 116 شخصاً من قيادات الشرعية

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أصدرت محكمة تابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023- أحكاما بالإعدام ومصادرة الممتلكات لاكثر من ١١٦ شخصا من معارضي الجماعة الانقلابية.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية بان المحكمة العسكرية الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء اصدرت أحكاما بالاعدام ومصادرة الممتلكات بحق 116 من قيادات الشرعية ممن وصفتهم بـ "الخونة والعملاء".
وتابعت بالقول: أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في القضية رقم ٥٧ لسنة ١٤٤٣ هـ بحق (٦٠) من الخونة والعملاء، والقضية رقم ٢٥ لسنة ١٤٤٣ هـ بحق (١٢) من الخونة والعملاء"
"كما أصدرت حكمها في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٤٤٣ هـ بحق (٦) من قيادات دول العدوان و(٤) من الخونة والعملاء المحليين في جريمة استهداف جناح الفروسية في الكلية الحربية بصنعاء والتي سقط فيها شهداء وجرحى من العاملين فيه كما أدت إلى قتل وجرح عدد من الخيول العربية الأصيلة"
ولم تورد الوكالة الحوثية أسماء الشخصيات التي شملتهم احكام الاعدام ومصادرة الممتلكات.