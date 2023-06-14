(5)رحلات جوية تغادر مطار عدن الدولي غدا الخميس إلى هذه الدول

خمس سنوات قضاها في السجون والمحاكم.. المحامي صبره.. يكشف بالوثائق عن أحد منتسبي الشرعية العائد بقرار العفو مايزال في سجن المخابرات الحوثي تفاصيل الحكم القضائي وتعاطف القاضي الحوثي (1913)