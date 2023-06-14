(5)رحلات جوية تغادر مطار عدن الدولي غدا الخميس إلى هذه الدول

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تغادر مطار العاصمة عدن الدولي، خمس رحلات إلى مطارات القاهرة وجدة والمدينة المنورة غدا الخميس 15 يونيو حزيران.
رقم الرحلة:600. خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع: 06:00. الوصول: 09:30.
رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 10:30. الوصول: 14:00.
رقم الرحلة: 610. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 18:00. الوصول: 21:30.
رقم الرحلة: 611. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 22:30. الوصول: 02:00.
رقم الرحلة: 5104 خط الرحلة: عدن – جدة. الإقلاع: 01:40. الوصول: 03:40.
رقم الرحلة: 512 خط الرحلة: عدن – جدة. الإقلاع: 03:00. الوصول: 05:00.
رقم الرحلة: 513 خط الرحلة: جدة – عدن الإقلاع: 06:00. الوصول: 08:00.
رقم الرحلة: 514 خط الرحلة: عدن – جدة. الإقلاع: 15:00. الوصول: 17:00.
رقم الرحلة: 515 خط الرحلة: جدة – عدن الإقلاع: 18:00. الوصول: 20:00.