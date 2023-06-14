شاهد..رؤية أبناء تهامة للحل السياسي في اليمن سلمت للسفير الهولندي

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسلم السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف، اليوم الأربعاء 14/يونيو حزيران، رؤية أبناء تهامة لضمان نجاح الحل السياسي في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، بعضو الوفد التهامي عبدالمجيد زبح، على هامش منتدى اليمن الدولي الثاني الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات في لاهاي.

كرس اللقاء لمناقشة جهود السلام والدور المطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في انهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في اليمن وتهامة بشكل خاص. واكد عضو الوفد التهامي عبدالمجيد زبح،خلال اللقاء على أهمية إعطاء تهامة التمثيل العادل في أي تسوية سياسية في اليمن، نظرا لموقعها الجغرافي والجيوسياسي وما تمثله من عمق استراتيجي للمنطقة وأهميتها للعالم والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

من جانبه أعرب السفير الهولندي، عن دعمه لتطلعات أبناء تهامة، في إيجاد حل سياسي للازمة اليمنية يحقق لهم المواطنة المتساوية والشراكة العادلة في السلطة والثروة