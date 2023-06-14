الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الأطراف اليمنية اتخذت تدابير تصعيدية مضادة للإقتصاد المحلي مشيرا إلى أن السلام في البلاد لا يزال "طويلا وصعبا"، في الوقت الذي يبذل جهودا بهدف إنهاء الحرب في اليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها غروندبرغ في منتدى اليمن الدولي، المنعقد في لاهاي بهولندا، أوضح فيها أن الأطراف اليمنية اتخذت خطوات إلى الوراء، إذ اشتدت الحرب الاقتصادية، واتخذ الطرفان تدابير تصعيدية وتدابير مضادة اقتصادية ما زاد من وقع الضرر على اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلاً من التحديات.



وقال غروندبرغ " كلنا مدركون أنَّ الطريق نحو السلام سيكون طويلاً وصعباً، يتطلب تطبيق منهج تدريجي نظرًا لعمق غياب الثقة بين الأطراف.

ويواصل مكتبي، بدعم من الشركاء الدوليين ومن مجهودات الحوار الإقليمية التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الحوار مع جميع الأطراف لبلوغ اتفاق حول وقف لإطلاق النار مستدام في عموم اليمن وكذلك للاتفاق على جملة من التدابير الاقتصادية وتدابير بناء الثقة لتحسين حياة الشعب اليمني واستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون".



وأضاف بأن "سنوات الحرب التسعة وما جرَّته من ويلات وآلام إنما تؤكد الحاجة إلى تقديم تنازلات ضرورية وصعبة لوضع نهاية للنزاع من خلال التفاوض، وعلى جميع الأطراف التحول من عقلية الرغبة بانتصار الطرف الواحد، إلى تغليب مصلحة اليمنيين واليمنيات ككل، والتحلي بالشجاعة والإحساس بالمسؤولية".



وأشار إلى الهدنة التي بدأت منذ ابريل 2022م وما حققته من مكاسب وصفها بأنها هشة، لافتا إلى وقوع حوادث مزعزعة للاستقرار على عدة جبهات، وإن كانت على مستويات أقل مما كانت عليه قبل الهدنة.



وتطرق إلى زيادة في حدة الخطاب مؤخرا بما يشمل تهديدات علنية بالتصعيد واسع المدى. مؤكدا أن تلك التهديدات والحوادث المزعزة للإستقرار تشير إلى "هشاشة مكتسبات السنة الماضية ما لم يعززها التقدم في عملية سياسية تهدف إلى تحقيق سلام مستدام، جامع وعادل".

