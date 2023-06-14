المليشيات توجه إهانة جديدة لمؤتمر صنعاء

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقر مجلس الانقلاب الحوثي في صنعاء تمديد رئاسة المدعو مهدي المشاط للمجلس لثلاث فترات رئاسية قادمة.



وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة"بأن مجلس الشورى الخاضع لسلطات المليشيات في صنعاء بارك اليوم الاربعاء لما يسمى رئيس المجلس السياسي(مجلس حكم انقلابي غير معترف به دولياً)المدعو مهدي محمد المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس التمديد لثلاث فترات رئاسية قادمة.



وترفض المليشيات منذ مصرع الصماط وتولي المشاط رئاسة المجلس الانقلابي تدوير منصب رئاسة المجلس مع شريكها المفترض "حزب المؤتمر الشعبي" جناح صنعاء وهو ما يعتبر اهانة جديدة توجهها المليشيات لحلفاءها وفق مراقبين.