بن مبارك خلال لقائة السفراء العرب..هذا موقف الحوثي من السلام..تفاصيل

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس– وكالات

عدد القراءات 415

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الاربعاء 14-يونيو حزيران ، في مدينة لاهاي الهولندية، السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا.

ووفقا لما أوردتة وكالة سبأ الرسمية، فإن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في اليمن، والموقف الحوثي السلبي تجاه جهود تحقيق السلام واستمرار المليشيات بنهجها العدواني وشنها حرباً اقتصادية على الشعب اليمني تستهدف تدمير مقدراته الاقتصادية ومفاقمة الاوضاع الانسانية.

وتطرق اللقاء، الى أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين السفارات العربية للدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية ومواجهة المشروع الايراني التخريبي وادواته الساعية لنشر الفتن والفوضى وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية. وأشاد بن مبارك، بالموقف العربي الداعم لليمن وحكومته الشرعية ووقوف الدول العربية الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.