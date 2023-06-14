اللواء سلطان العرادة يبلغ المبعوث الأمريكي لليمن اول انذار رئاسي بخصوص مطار صنعاء وميناء الحديدة

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام الشامل والعادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

واتهم "العرادة " خلال لقائة اليوم الأربعاء 14يونيو حزيران مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مليشيا الحوثي باستخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء لأغراض عسكرية بعيداً عن معاناة المواطنين ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أوضح العرادة ، ان القيادة السياسية والحكومة تعمل على تطوير آليات تخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها مليشيات الحوثي الإرهابية بإجراءاتها التصعيدية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.

وقال، حيال ذلك ستتم مراجعة كافة الإجراءات المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمرت المليشيات في استغلالها لأغراض عسكرية بعيداً عن معاناة المواطنين وأطلع اللواء العرادة، المبعوث الأمريكي على أحدث المستجدات في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار الهدنة الإنسانية وتحقيق السلام في بلادنا..

وأشاد اللواء العرادة، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية..مثمناً الدعم الأمريكي المقدم لبلادنا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والجوانب الإنسانية وتعزيز التعاون الأمني وجهود البحرية الأمريكية في منع تهريب شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى اليمن.

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الوطني بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي سببتها مليشيا الحوثي، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء اليمن.