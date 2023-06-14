. صحيفة مصرية.. تبدي استعدادها تفريغ مساحة اسبوعية في الصحيفة لتغطية الملف اليمني :تفاصيل

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أبدت مؤسسة وصحيفة النهار استعدادها في اقامة ندوات وورش عمل تدريب وتأهيل لأعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين خصوصا ما يتعلق بالدفع في عملية السلام وحقن الدم اليمني وانهاء الحرب، وتفريغ مساحة اسبوعية في الصحيفة لتغطية الملف اليمني تحت شعار “صوت اليمن من القاهرة”.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة صحيفة النهار المصرية اسامة شرشر، في مقر الصحيفة، المكتب التنفيذي للاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين.

وقال شرشر ،أن ما يجمع الشعبيين الشقيقين من عادات وتقاليد وعلاقات اخوية عربية عروبية، لا يمكن ان تقاس بزمن باعتبارها قدسية ملتحمة بالذات اليمني المصري فكرًا وثقافة وسلوكًا.

واكد ، أن العلاقات اليمنية المصرية عمدت بالدم على أرض تراب اليمن في ستينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الجيش المصري قدم عشرات الالاف من الشهداء والجرحى اثناء قيام الجمهورية والقضاء عل فلول الملكية والرجعية والتخلف.

وعبر، عن اسفة لما يعانيه بلد اليمن السعيد من صراع واقتتال وحروب داخلية منذ اكثر من 8 اعوام شرد فيها ملايين اليمنيين في الداخل والخارج، منها ما يزيد عل 4 ملايين مقيم عل تراب مصر ام الدنيا يعيشون فيها بأمن وامان واستقرار، منوها إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تقيم على ترابها مخيمات لاجئين، وتعتبر جميع العرب ابنائها شأنهم شأن المواطن المصري وفي مقدمتهم الشعب اليمني العريق بحضارته واصالته الضاربة في عمق التاريخ.

شرشر اشاد بالدور العربي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة من تعاون اقتصادي وعسكري مع الحكومة الشرعية والشعب اليمني ابرزها مشروع الملك سلمان سام لنزع الالغام التي خلفتها جماعة الارهاب الحوثي في معظم مناطق سيطرتها مما اودى بألاف الضحايا من اطفال ونساء، مبينًا لأن صحيفة النهار افرغت عدة مساحات في صفحاتها لتغطية هذا الحدث والتي كانت اخر احصائية نزع ما يزيد عل اربع مائة الف لغم حوثي..

من جانبه عبر امين عام الاتحاد فارس الصليحي باسم اعضاء المكتب التنفيذي ومنتسبيه عن خالص شكره وامتنانه لهذا الموقف القومي العربي الذي سطرته دولة مصر الشقيقة قيادة وجيشا وشعبا ومؤسسات عامة وخاصة مع القضية اليمنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، خصوصًأ ما يتعلق بقضايا الإعلاميين والصحافيين في الداخل والخارج والذين دفعوا ثمنا باهضا جراء الصراع القائم واصبحت هذه الشريحة تعيش وضعا مأساويا في مختلف مؤسساتها ازاء ما يتعرضون له من انتهاك وتهميش واقصاء.

الصليحي جدد التأكيد أن الاتحاد كيان مدني مستقل لا يمثل اي جهة حزبية أوسلالية أو مناطقية أوجهوية ولا يتصادم مع اي مؤسسة أو كيان صحافي اخر بقدر ما يهمه مصلحة هذا الشريحة الواسعة ومصلحة اليمن اولا وتحقيق السلام المشرف والعادم بما يفضي الى استعادة مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري.

حضر اللقاء عن الجانب المصري المدرب الدولي مدير تحرير صحيفة الوفد المصرية مجدي حلمي وهالة شيحة ومحمد البناء مسؤولا الملف العربي واليمني بالصحافة.

وعن الجانب اليمني محمود الطاهر الامين العام المساعد ومحمد الردمي الامين العام لشئون العضوية وفريال عبدالرحيم مسؤول اللجنة الثقافية والفنية وتوفيق الفلاح مسؤول لجنة الاعلام البديل