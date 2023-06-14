رئيس مجلس القيادة الرئاسي  يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الاوضاع والعملية السياسية والاقتصادية

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رئيس،مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في لقاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندر كينغ مستجدات الاوضاع والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وتطرق اللقاء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، الى الازمة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، واجراءاتها الاحادية ضد انتقال الافراد والسلع الاساسية بمافي ذلك الغاز المنزلي، وانشطة القطاع المصرفي، والتدخلات الدولية الملحة لاحتواء تداعيات هذا التصعيد، وردع المليشيات وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من الوسيط الاميركي على نتائج اتصالاته مع القوى الاقليمية والدولية حول السبل الكفيلة باطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، وتمنع تكرار دوامات العنف، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين في بناء المستقبل الآمن الذي يستحقونه.

واعرب عن تقديره للجهود الاميركية المنسقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي، من اجل تجديد الهدنة الانسانية والبناء عليها في صناعة السلام العادل والشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216. كما ناقش اللقاء نتائج المحادثات الرئاسية الاخيرة مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، والتقدم الحذر في خطة الامم المتحدة لمنع التسرب النفطي من الناقلة صافر.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالتعاطي الرئاسي والحكومي الجاد مع جهود السلام، والاجراءات المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل رحلات نقل الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والقائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن إنغر تانغبورن