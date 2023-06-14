بحضور حشد من كبار مشايخ اليمن قبيلة آنس توثق مشهدا انسانيا نبيلا والشيخ محمد الخضيري يؤكد نمتلك رصيدا حافلا بالنضال والتضحية

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت محافظة مارب موقفا إنسانيا نبيلا وجديدا تصدرت له قبيلة آنس ، حيث عفت قبيلة انس مخلاف الجبل من محافظة ذمار عن قاتل ابنهم شاكر محمد الشاكر عن طريق الخطأ بحضور عدد كبير من القبائل اليمنية في محافظة مأرب يتقدمهم عدد من مشائخ الجوف ومشائخ تعز الشيخ سنان العراقي والشيخ حزام العطية والشيخ عبدالله وسعان والشيخ سند شطيف والشيخ عامر العامري والشيخ نبيل القدسي .

وأشاد الشيخ سنان العراقي الذي كان يتقدم الموكب بالروح العالية والمسئولية التي تتمتع بها قبائل ذمار وقبيلة آنس على وجه الخصوص في الحفاظ على العادات الحميدة والاسلاف والاعراف التي تتميز بها القبائل اليمنية .

واضاف الشيخ العراقي أن مثل هذه المواقف المشرفة تساعد على رص الصفوف وتجسيد اللحمة الوطنية بين مختلف القبائل اليمنية للحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية واستعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية الدخيلة على المجتمع اليمني .

من جانبه أكد الشيخ محمد أحمد الخضيري أحد مشائخ قبيلة آنس أن هذا الموقف ليس بغريب على قبيلة آنس التي تمتلك رصيد حافل بالنضال والتضحية في وجه المليشيا الإرهابية التي تسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي ونسف العادات والتقاليد اليمنية الأصيلة .

وكان في استقبالهم عدد من مشائخ آنس ذمار يتقدمهم الشيخ محمداحمد الخضيري والشيخ عبدالله صالح الفقيه والشيخ محمد غالب القامص والشيخ حمير حسين جبل والشيخ حميد النفيعي والشيخ عبدالعزيز محمد العسودي .

وكان الشاب اسلام السلمي من أبناء محافظة تعز قد قام بقتل زميله عن طريق الخطأ في أحد المواقع العسكرية شرق الجوف قبل عدة اشهر وقام بتسليم نفسه للعدالة حتى تم التنازل والعفو عنه من قبل اولياء الدم للقتيل.