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توقيت جميع مباريات المنتخب اليمني في كأس آسيا للناشئين

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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-جدول مباريات المنتخب اليمني للناشئين في كأس آسيا - تايلاندا 2023 

-مباريات البطولة ستنقلها قنوات بي إن سبورت القطرية

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