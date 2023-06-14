توقيت جميع مباريات المنتخب اليمني في كأس آسيا للناشئين

مصر تقلب الطاولة على غينيا بثنائية وتبلغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روس هذا المرض الخطير يصيب عشرات المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء ..تفاصيل مسؤول حكومي يكشف عن جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والمليشيات - تفاصيل تقرير حقوقي يعري مليشيات الحوثي ومسيرتها القرآنية وانتهاكها للمساجد خلال (8)سنوات مصرع اثنين من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء تفاصيل الحادثة صدور أحكام حوثية جديدة بإعدام ومصادرة ممتلكات 116 شخصاً من قيادات الشرعية (5)رحلات جوية تغادر مطار عدن الدولي غدا الخميس إلى هذه الدول شاهد..رؤية أبناء تهامة للحل السياسي في اليمن سلمت للسفير الهولندي المبعوث الأممي:اليمن غارق بالحرب والسلام لا يزال "طويلا وصعبا"
-جدول مباريات المنتخب اليمني للناشئين في كأس آسيا - تايلاندا 2023
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