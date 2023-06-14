اللواء سلطان العرادة يتحدث عن اعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بميناء الحديدة ومطار صنعاء اذا استمر الحوثي بالتصعيد

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-سبأ

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة إلى تقديم مزيداً من الدعم للاقتصاد الوطني بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي سببتها مليشيا الحوثي، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء اليمن.

ولفت إلى أنه سيتم مراجعة كافة الإجراءات المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمرت الميليشيات في استغلالها لأغراض عسكرية بعيداً عن معاناة المواطنين.

جاء ذلك في لقاء ناقش فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الاربعاء في الرياض ، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الجهود الجارية لدفع المحادثات السياسية وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وأطلع اللواء العرادة، المبعوث الأمريكي على أحدث المستجدات في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار الهدنة الإنسانية وتحقيق السلام في بلادنا..مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام الشامل والعادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشار عضو مجلس القيادة، إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعمل على تطوير آليات تخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بإجراءاتها التصعيدية التي تستهدف الاقتصاد الوطني..

وأشاد اللواء العرادة، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الامريكية..مثمناً الدعم الأمريكي المقدم لبلادنا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والجوانب الإنسانية وتعزيز التعاون الأمني وجهود البحرية الأمريكية في منع تهريب شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى اليمن.

وفي وقت سابق اليوم اشاد المبعوث الاميركي في لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، بالتعاطي الرئاسي والحكومي الجاد مع جهود السلام، والاجراءات المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل رحلات نقل الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي.