الرئيس العليمي يستعرض مع المبعوث الأمريكي ثلاث أزمات ذهبت بالوضع في اليمن الى الأسوأ

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استقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء في الرياض، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية تيموثي ليندركينج للبحث في مستجدات الوضع اليمني، والجهود الرامية لاحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من الوسيط الاميركي على نتائج اتصالاته مع القوى الاقليمية والدولية حول السبل الكفيلة باطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، وتمنع تكرار دوامات العنف، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين في بناء المستقبل الآمن الذي يستحقونه.
واعرب الرئيس عن تقديره للجهود الاميركية المنسقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي، من اجل تجديد الهدنة الانسانية والبناء عليها في صناعة السلام العادل والشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.
وتطرق اللقاء الى الازمة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، واجراءاتها الاحادية ضد انتقال الافراد والسلع الاساسية بمافي ذلك الغاز المنزلي، وانشطة القطاع المصرفي، والتدخلات الدولية الملحة لاحتواء تداعيات هذا التصعيد، وردع المليشيات وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
كما ناقش اللقاء نتائج المحادثات الرئاسية الاخيرة مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، والتقدم الحذر في خطة الامم المتحدة لمنع التسرب النفطي من الناقلة صافر.
من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالتعاطي الرئاسي والحكومي الجاد مع جهود السلام، والاجراءات المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل رحلات نقل الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي.