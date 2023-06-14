''نسر سبأ'' معروض للبيع في مزاد علني في يوليو القادم! (صورة) محافظ شبوة يتمرد على وزير الداخلية والحكومة تنظيم القاعدة ينشر فيديو لمؤظف في الأمم المتحدة مخطوفا منذ 16 شهرا في اليمن عينه على رئاسة الحكومة.. الإنتقالي الجنوبي يفصح عن أطماعه ويحدد 3 مطالب جديدة لإنهاء الأزمة حراك برلماني جمهورية في واشنطن يقدم طلبا لعزل بايدن تعزيز الترسانة النووية.. ما هي الدول التي زادت مخزونها مؤخرا ترمب يخرج عن صمتة : من حقي الاحتفاظ بوثائق.. وسأدمر الدولة العميقة العفو الدولية: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ترقى إلى "جرائم حرب" السعودية..نيوم وSRMG يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الإعلام الإقليمية يشمل( الصحافة وكتابة السيناريو والإنتاج) قوات الدفاع بشبوة تحظر التجوال في المصينعة مديرية الصعيد
قال باحث مختص في الأثار اليمنية ان قطعة أثرية عليها ''نسر سبأ'' وهو أقدم شعار دولة في التاريخ، معروضة للبيع في مزاد علني بتاريخ 6 يوليو 2023م في لندن.
وذكر الباحث في الأثار اليمنية عبدالله محسن بأن ''مزادا سيعقد مطلع الشهر القادم يعرض وعاء تقديم فضي مطروق مائل للصفرة ، منقوش على قاعه من الخارج نسر محاط بطوق من دائرتين يتكون محيطهما من نقاط دائرية مذهبة متراصة بإتقان وتتفرع منهما خطوط متقاطعة تنتهي بشريط دائري منقوش فيه بالمسند يخلد ذكر "عائلة أميرية سبئية من البيضاء" على حد وصف دار مزادات بونهامز في لندن.
وأضاف: ''التحفة الفنية التي يبلغ قطرها (16 سم) كانت ضمن مقتنيات مجموعة خاصة في المملكة المتحدة ربما حصلت عليها من عدن ، وبيعت في مزاد كريستيز ، نيويورك في 10 ديسمبر 2004م بـ (33460) دولاراً أمريكياً ، وستعرض للبيع بعد عيد الأضحى في مزاد 6 يوليو 2023م''.
والنسر هو شعار دولة سبأ منذ القدم ، وهو ذاته الطير الجمهوري لليمن منذ ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين، وفق ما قاله محسن.