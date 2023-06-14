محافظ شبوة يتمرد على وزير الداخلية والحكومة

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بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، هجومه على الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، رفض محافظ شبوة الموالي للمجلس، عوض ابن الوزير، قرار وزير الداخلية تعيينَ مديرٍ جديد لمصلحة الجوازات في المحافظة.
وقال مصدر محلي إن ابن الوزير رفض استقبال لجنة من وزارة الداخلية مكلفة بإجراء عملية الاستلام والتسليم بين المدير المعين، العقيد عبدالله صالح هادي، والمدير السلف، العقيد محمد بن معروف، وفق تلفزيون بلقيس.
وأوضح أن وزير الداخلية أصدر توجيهات إلى المركز الآلي لإصدار الجوازات بإيقاف التعامل مع فرع المصلحة بشبوة، مشيرا إلى قيام المحافظ ابن الوزير بإيقاف العمل في المصلحة حتى إشعار آخر.
وأكد أن وزير الداخلية أصدر قرار التغيير بناء على ترشيح مدير أمن محافظة شبوة، العميد فؤاد النسي، مشيرة إلى أن إغلاق المصلحة تسبب في تعطل مصالح مئات المواطنين في المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي، المدعوم من التحالف..
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعةإن محافظ شبوة الموالي للمجلس الانتقالي عوض الوزير العولقي، اصدر قراراً بوقف نقل النفط الخام الى خارج المحافظة، مرجعاً سبب اتخاذ القرار إلى ما قال إنه "تخاذل الحكومة عن أداء واجبها"، ولليوم الثالث، يجري إيقاف قاطرات النفط الخام في ميناء ”النشيمة“ تنفيذاً لقرار ”العولقي“.