تنظيم القاعدة ينشر فيديو لمؤظف في الأمم المتحدة مخطوفا منذ 16 شهرا في اليمن

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نشر تنظيم "القاعدة" تسجيلا مصوراً جديداً يظهر موظفاً في الأمم المتحدة مخطوفاً، منذ 16 شهراً، في اليمن.

وقال موقع "سايت إنتلجنس" المتخصص في رصد الجماعات المتطرفة أن تنظيم "القاعدة" نشر "فيديو يمثل دليلا على أن المواطن البنغلاديشي، أكام سوفيول أنام، مسؤول قسم السلامة والأمن لدى الأمم المتحدة في عدن، على قيد الحياة.

وقال أنام في الفيديو، إنه و"اثنين من زملائه" مرضى ويحتاجون إلى علاج عاجل في المستشفى.

وأكد أنام أيضاً، عبر فيديو سابق نشره التنظيم في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أن حياته وحياة زميليه في خطر بسبب "مشكلات صحية خطرة".

وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خمسة من موظفيها خطفوا في محافظة أبين أثناء عودتهم من مدينة عدن الساحلية بعد "مهمة ميدانية.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ سيطرة مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، أعقب ذلك تدخل عسكري للتحالف بقيادة السعودية ما يزال مستمرا حتى اليوم.