''نسر سبأ'' معروض للبيع في مزاد علني في يوليو القادم! (صورة) محافظ شبوة يتمرد على وزير الداخلية والحكومة تنظيم القاعدة ينشر فيديو لمؤظف في الأمم المتحدة مخطوفا منذ 16 شهرا في اليمن عينه على رئاسة الحكومة.. الإنتقالي الجنوبي يفصح عن أطماعه ويحدد 3 مطالب جديدة لإنهاء الأزمة حراك برلماني جمهورية في واشنطن يقدم طلبا لعزل بايدن تعزيز الترسانة النووية.. ما هي الدول التي زادت مخزونها مؤخرا ترمب يخرج عن صمتة : من حقي الاحتفاظ بوثائق.. وسأدمر الدولة العميقة العفو الدولية: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ترقى إلى "جرائم حرب" السعودية..نيوم وSRMG يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الإعلام الإقليمية يشمل( الصحافة وكتابة السيناريو والإنتاج) قوات الدفاع بشبوة تحظر التجوال في المصينعة مديرية الصعيد
نشر تنظيم "القاعدة" تسجيلا مصوراً جديداً يظهر موظفاً في الأمم المتحدة مخطوفاً، منذ 16 شهراً، في اليمن.
وقال موقع "سايت إنتلجنس" المتخصص في رصد الجماعات المتطرفة أن تنظيم "القاعدة" نشر "فيديو يمثل دليلا على أن المواطن البنغلاديشي، أكام سوفيول أنام، مسؤول قسم السلامة والأمن لدى الأمم المتحدة في عدن، على قيد الحياة.
وقال أنام في الفيديو، إنه و"اثنين من زملائه" مرضى ويحتاجون إلى علاج عاجل في المستشفى.
وأكد أنام أيضاً، عبر فيديو سابق نشره التنظيم في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أن حياته وحياة زميليه في خطر بسبب "مشكلات صحية خطرة".
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خمسة من موظفيها خطفوا في محافظة أبين أثناء عودتهم من مدينة عدن الساحلية بعد "مهمة ميدانية.
ويشهد اليمن أعمال عنف منذ سيطرة مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، أعقب ذلك تدخل عسكري للتحالف بقيادة السعودية ما يزال مستمرا حتى اليوم.