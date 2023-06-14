قوات الدفاع بشبوة تحظر التجوال في المصينعة مديرية الصعيد

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت قوات دفاع شبوة، الثلاثاء13/يونيو حزيران، عن حظر التجوال في منطقة المصينعة، مديرية "الصعيد" شرقي محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن؛ وذلك بعد يومين من هجوم إرهابي شنه تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضحت قوات دفاع شبوة في تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر"، أن حظر التجوال يبدأ من الساعة الـ 9 من مساء ابتداءً من اليوم وحتى الساعة 6 صباحاً. وأشارت إلى أن حظر التجوال سوف يستمر "حتى إشعار آخر". ، ووجّه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء الامس الإثنين في اتصال هاتفي أجراه مع محافظ المحافظة عوض الوزير، الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية في المحافظة، بتشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز التنسيق لمنع تكرار هذه الأعمال وضبط الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أهمية استنهاض الوعي المجتمعي لمساعدة أجهزة الدولة في كشف وضبط هذه العناصر واتخاذ التدابير اللازمة لتعقب وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكد أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الصارمة لردع الإرهاب وضبط عناصره أينما كانت، وتقديم الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها، والتنسيق مع شركاء اليمن، للقضاء على آفة الإرهاب. واطلع رئيس الوزراء، من محافظ شبوة، على تقرير أولي حول العملية الإرهابية، والإجراءات المتخذة والتنسيق الجاري مع المؤسسة العسكرية والأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة الخلايا الإرهابية، مؤكدًا الحرص على التعاون والتنسيق العملياتي الكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية العاملة بالمحافظة، وما تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات من دعم في هذا